Чемпионат России по греко-римской борьбе - 2021 пройдет в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российское первенство по греко-римской борьбе 2021 года состоится в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Гоги Когуашвили.

"Чемпионат России 2021 года пройдет в Ростове-на-Дону с 27 по 30 января. Этот турнир стоит в нашем плане, если, конечно, нам не помешает коронавирус", - сообщил Когуашвили.

Город примет соревнования во второй раз, впервые в Ростове-на-Дону чемпионат прошел в 1998 году. Турнир проходит ежегодно. Чемпионат России 2020 года состоялся в Новосибирске.