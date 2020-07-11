Тарасова: Косторная заслужила победу в премии ISU благодаря более высоким результатам

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алена Косторная заслужила премию Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards в номинации "Новичок года" благодаря более высоким результатам. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

Церемония объявления лауреатов первой в истории премии ISU Skating Awards состоялась в субботу в онлайн-формате. Соперницами Косторной были россиянка Александра Трусова и южнокорейская фигуристка Ю Ён.

"Номинировались Алена и Саша, но у Алены лучше результаты, - сказала Тарасова. - Они обе феноменальные девочки, у Алены катание было вообще безукоризненным, Саша славилась произвольной программой, но не катала ее чисто, в отличие от Алены. У нее не было четверных прыжков, но зато присутствовал тройной аксель. Она выигрывала, а Саша была третьей, поэтому было понятно, что выберут Алену".

В прошлом сезоне Косторная не проиграла ни одного международного турнира. Единственными соревнованиями, на которых фигуристка не смогла завоевать золотую медаль, был чемпионат России, где она стала второй.