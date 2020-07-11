"Челси" разгромно проиграл "Шеффилд Юнайтед" в гостевом матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 11 июля. "Шеффилд Юнайтед" на своем поле разгромил со счетом 3:0 лондонский "Челси" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Голы забили Дэвид Макголдрик (18-я и 77-я минуты) и Оливер Макбёрни (33).

"Шеффилд Юнайтед" обыграл "Челси" впервые с 27 ноября 1993 года (1:0), после чего команды встречались четыре раза (три победы "Челси" и одна ничья). Впервые в истории "Шеффилд Юнайтед" сумел одержать четыре домашние победы подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Победа позволила "Шеффилд Юнайтед" подняться на шестое место в турнирной таблице, команда набрала 54 очка. Шестая строчка по итогам сезона позволит клубу сыграть в групповом этапе Лиги Европы следующего сезона. "Челси" с 60 очками занимает третье место. В следующем туре "Шеффилд Юнайтед" 16 июля сыграет в гостях с идущим четвертым "Лестером", "Челси" 14 июля примет "Норвич", который в субботу потерял шансы остаться в АПЛ.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.