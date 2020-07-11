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Футбол в Англии

"Челси" разгромно проиграл "Шеффилд Юнайтед" в гостевом матче чемпионата Англии по футболу

"Шеффилд Юнайтед" обыграл "Челси" впервые с ноября 1993 года
Описание
© EPA-EFE/Rui Vieira

ТАСС, 11 июля. "Шеффилд Юнайтед" на своем поле разгромил со счетом 3:0 лондонский "Челси" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Голы забили Дэвид Макголдрик (18-я и 77-я минуты) и Оливер Макбёрни (33).

"Шеффилд Юнайтед" обыграл "Челси" впервые с 27 ноября 1993 года (1:0), после чего команды встречались четыре раза (три победы "Челси" и одна ничья). Впервые в истории "Шеффилд Юнайтед" сумел одержать четыре домашние победы подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Победа позволила "Шеффилд Юнайтед" подняться на шестое место в турнирной таблице, команда набрала 54 очка. Шестая строчка по итогам сезона позволит клубу сыграть в групповом этапе Лиги Европы следующего сезона. "Челси" с 60 очками занимает третье место. В следующем туре "Шеффилд Юнайтед" 16 июля сыграет в гостях с идущим четвертым "Лестером", "Челси" 14 июля примет "Норвич", который в субботу потерял шансы остаться в АПЛ.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль35303276-2793
2Манчестер Сити34223986-3469
3Челси351861163-4960
4Лестер34178964-3259
5Манчестер Юнайтед341610859-3358
6Шеффилд Юнайтед351412938-3354
7Вулверхэмптон341313845-3752
8Арсенал341214850-4250
9Бёрнли351481339-4750
10Тоттенхэм3413101152-4449
11Эвертон341291341-4945
12Саутгемптон341351643-5544
13Ньюкасл3511101436-5243
14Кристал Пэлас341191430-4342
15Брайтон348121436-4736
16Вест Хэм35971944-5934
17Уотфорд358101733-5434
18Борнмут34772032-5928
19Астон Вилла34762136-6527
20Норвич35562426-6721

 

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