Тутберидзе назвала секретом успеха работы любовь к своему делу

ТАСС, 11 июля. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что секретом успеха ее тренерской работы является любовь к своему делу. Комментарий специалиста приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
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В субботу Тутберидзе стала лауреатом премии по фигурному катанию ISU Skating Awards в номинации "Лучший тренер", на это звание также претендовали американец Рафаэль Арутюнян и канадец Брайан Орсер.
"Для меня, как, наверное, и для каждого тренера, это признание уже проделанного пути, проделанной работы, тем более, что соперники у меня были очень достойные и оказаться в номинантах было уже честью. Мы просто стараемся каждый день сделать хоть что-то полезное из предложенных обстоятельств, а секрет нашей работы очень прост - мы работаем с любовью к своему делу, и ничего другого нет. Для меня каждый старт, подиум - это часть пути. Одни соревнования заканчиваются, и я уже мыслями о том, над чем нужно поработать, как улучшить или удержать спортивную форму или исправить ошибки", - сказала Тутберидзе.
В группе Тутберидзе занимаются чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова, чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка России Анна Щербакова. В прошлом сезоне у нее также тренировалась двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.