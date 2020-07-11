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Зимние олимпийские виды спорта

Тутберидзе: хочется ставить такие программы, которые цепляли бы зрителя

В субботу Тутберидзе стала лауреатом премии ISU Skating Awards в номинации "Лучший тренер"

ТАСС, 11 июля. Российский тренер Этери Тутберидзе заявила, что хочет ставить такие программы своим фигуристам, которые бы цепляли зрителей. Комментарий специалиста приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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В субботу Тутберидзе стала лауреатом премии ISU Skating Awards в номинации "Лучший тренер", на это звание также претендовали американец Рафаэль Арутюнян и канадец Брайан Орсер.

"Очень хочется, чтобы получилось поставить такие программы, которые цепляли бы зрителя, и, конечно, отработать эти программы так, чтобы хотелось их потом пересматривать. А что касается медалей, хочется слышать гимн в нашу честь. Когда поднимается наш флаг, звучит гимн, то воздуха становится больше, хочется продлить это мгновение", - сказала Тутберидзе.

В группе Тутберидзе занимаются чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова, чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка России Анна Щербакова. В прошлом сезоне у нее также тренировалась двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

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Зимние олимпийские виды спорта
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