Тутберидзе: хочется ставить такие программы, которые цепляли бы зрителя

ТАСС, 11 июля. Российский тренер Этери Тутберидзе заявила, что хочет ставить такие программы своим фигуристам, которые бы цепляли зрителей. Комментарий специалиста приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

В субботу Тутберидзе стала лауреатом премии ISU Skating Awards в номинации "Лучший тренер", на это звание также претендовали американец Рафаэль Арутюнян и канадец Брайан Орсер.

"Очень хочется, чтобы получилось поставить такие программы, которые цепляли бы зрителя, и, конечно, отработать эти программы так, чтобы хотелось их потом пересматривать. А что касается медалей, хочется слышать гимн в нашу честь. Когда поднимается наш флаг, звучит гимн, то воздуха становится больше, хочется продлить это мгновение", - сказала Тутберидзе.

В группе Тутберидзе занимаются чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова, чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка России Анна Щербакова. В прошлом сезоне у нее также тренировалась двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.