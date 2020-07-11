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Футбол в России

Шалимов: "Ахмат" и "Зенит" играли на равных после удаления Ригони в матче РПЛ

В субботу "Ахмат" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с "Зенитом", с 34-й минуты гости играли в меньшинстве
Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов Елена Афонина/ТАСС
Описание
Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 11 июля. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" на равных сыграл с петербургским "Зенитом" в домашнем матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) после удаления в составе гостей. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции выразил главный тренер грозненской команды Игорь Шалимов.

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В субботу "Ахмат" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с "Зенитом". На 34-й минуте за второе предупреждение был удален полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони.

"Игра вышла тяжелая, во-первых, у нас накапливается усталость, во-вторых, "Зенит" приехал в хорошем настроении, уже завоевав чемпионство, совершил ротацию, вышли игроки, которые играли не так много, и, возможно, они где-то были свежее. В целом игра нормально сложилась с нашей стороны, понятно, что нам помогло удаление, мы в большинстве играли долгое время, но мы играли осторожно, нам было важно не пропустить быстрые атаки, потому что их игроки обладают высоким классом", - заявил Шалимов.

"Мы где-то перестраховывались, создали мало моментов, у своих ворот тоже допустили какие-то удары. В целом игра получилась равная, хоть у нас и было на одного человека больше. Мы довольны результатом, сделали хороший шаг вперед, нам важно было набрать какие-то очки", - добавил он.

"Ахмат" занимает 12-е место, имея в активе 31 очко. В следующем туре "Ахмат" 15 июля сыграет в гостях с московским "Спартаком".

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