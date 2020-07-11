Хинкель: футболисты "Спартака" разочарованы результатом матча РПЛ с "Сочи"

В субботу "Сочи" на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 1:0. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско пропустил игру из-за трехматчевой дисквалификации, наложенной по итогам встречи прошлого тура. Обязанности главного тренера "Спартака" в матче против "Сочи" исполнял Хинкель.

"Конечно, разочарованы счетом, обидно, что пропустили простой и необязательный гол, а отыгрываться всегда тяжело. Мы много атаковали, имели шансы, однако не хватало точности в принятии решений, к сожалению, не сумели забить и уступили. Мы вместе готовили команду, провели установку, конечно, хотелось бы, чтобы Доменико был с нами на скамейке. Но случилось так, как случилось", - сказал Хинкель.

"Сегодня мы проявляли тактическую гибкость, меняли схему в ходе игры, другое дело, что много других факторов влияют на нашу игру, в том числе этот необычный сезон. У нас молодая команда, ребята продолжают борьбу, думаю, это станет хорошим опытом для наших игроков, мы продолжаем верить, что преодолеем сложности, а игроки смогут вырасти", - добавил он.

"Спартак" продлил безвыигрышную серию до пяти матчей (две ничьи, три поражения) и занимает 10-ю строчку турнирной таблицы, набрав 33 очка, на данный момент "Спартак" отстает от шестого места на три очка (эта строчка по итогам сезона может дать право сыграть в квалификации Лиги Европы следующего сезона в случае победы в Олимп - Кубке России петербургского "Зенита").

В матче предпоследнего, 29-го тура "Спартак" примет 15 июля грозненский "Ахмат". 19 июля "Спартак" проведет гостевой полуфинальный матч Кубка России против "Зенита", в случае победы в Кубке России "Спартак" завоюет прямую путевку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона.