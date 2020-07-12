Сборная России по скалолазанию завершила карантин и приступает к сборам в Алуште

ТАСС, 12 июля. Сборная России по скалолазанию завершила период самоизоляции на базе "Крымский" в Алуште и приступает к тренировочным занятиям. Об этом сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

На время периода самоизоляции спортсмены были на несколько суток изолированы в одноместных номерах и сдали по два теста на наличие коронавируса. Все тесты показали отрицательные результаты.

"Каждый жил в гордом одиночестве в своем номере, - отметил спортсмен сборной Станислав Кокорин. - Кто успел закупиться продуктами до заезда, на изоляции явно не скучал. В целом ничего нового, мы жили примерно также весь апрель. Закалка есть, настроение тоже, просто сидели и ждали свои результаты".

Сбор на базе "Крымский" начнется после сбора скалодромов и продлится до 28 июля.