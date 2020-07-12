Футболист "Локомотива" Фарфан отличился в первой за год игре после травмы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Перуанский нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Джефферсон Фарфан вышел на поле в игре 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Уфы". Он принял участие в официальном матче впервые за год после перерыва, вызванного тяжелой травмой.

В июне прошлого года Фарфан получил травму колена в матче за национальную сборную на Кубке Америки.

На поле 35-летний Фарфан вышел на 68-й минуте матча, заменив Дмитрия Живоглядова. На 81-й минуте Фарфан забил мяч, сравняв счет в матче. В данный момент во встрече продолжается второй тайм, счет - 1:1.

Фарфан стал первым футболистом из клуба РПЛ, у которого был обнаружен коронавирус, об этом стало известно 16 мая.

За "Локомотив" Фарфан вступает с 2017 года, в его составе он стал чемпионом и обладателем Кубка России.