"Спартак" разберется по факту мошенничества в отношении Тедеско

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский футбольный клуб "Спартак" намерен разобраться в ситуации с мошенничеством в отношении главного тренера команды Доменико Тедеско. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

В субботу, по информации телеграм-канала "База", Тедеско стал жертвой мошенника: преступник выдал себя за сотрудника клуба и обманом получил от тренера 250 тыс. рублей.

"Будем разбираться. Естественно, это неприятная ситуация, будем действовать согласно законодательству Российской Федерации", - сказал Газизов.

"Спартак" занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 33 очка, "Спартак" отстает от шестого места на четыре очка (эта строчка по итогам сезона может дать право сыграть в квалификации Лиги Европы следующего сезона в случае победы в Олимп - Кубке России петербургского "Зенита"). В предпоследнем, 29-м туре "Спартак" примет 15 июля грозненский "Ахмат". 19 июля "Спартак" проведет гостевой полуфинальный матч Кубка России против "Зенита", в случае победы в Кубке России "Спартак" завоюет путевку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона.