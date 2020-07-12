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Футбол в России

Евсеев: шесть футболистов "Уфы" пропустили матч с "Локомотивом" не из-за коронавируса

В воскресенье "Уфа" на выезде со счетом 1:1 сыграла вничью с "Локомотивом"
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ряд футболистов "Уфы" пропустил гостевой матч 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива" из-за травм и полученных карточек. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев.

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В воскресенье "Уфа" на выезде со счетом 1:1 сыграла вничью с "Локомотивом". На матч "Уфа" приехала без шести игроков - Йонуца Неделчару, Вячеслава Кротова, Андрея Никитина, Бояна Йокича, Дмитрия Сысуева и Алексея Чернова. Это породило подозрение, что в команде произошла вспышка коноравируса.

"У них травмы, кто-то пропускает по причине карточек. Какие травмы? Механические", - сказал специалист.

"Уфа" идет на шестой строчке, имея в активе 37 очков после 28 встреч. В следующем туре клуб 16 июля дома сыграет со столичным "Динамо".

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