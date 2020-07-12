ЦСКА и "Рубин" сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.
В составе хозяев мяч забил Федор Чалов (62-я минута), у гостей отличился Евгений Марков (88, с пенальти), "Рубин" исполнил пенальти впервые в текущем сезоне. ЦСКА и "Рубин" встречались в 42-й раз в истории, на счету московского клуба 23 победы, 11 раз сильнее оказывались футболисты казанского клуба, восемь раз встречи завершались вничью. Казанский клуб на протяжении пяти матчей чемпионата не может выиграть у ЦСКА (две ничьи, три поражения), в последний раз "Рубин" праздновал успех 6 августа 2017 года, тот матч в Москве завершился со счетом 2:1.
Лучшим игроком матча признан Чалов. На 80-й минуте на поле появился полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, игрок принял участие в официальной встрече впервые после паузы, вызванной пандемией коронавируса, предыдущие матчи игрок пропустил из-за травмы.
ЦСКА не проигрывает на протяжении пяти матчей подряд (три победы, две ничьи), в турнирной таблице клуб идет на третьем месте, набрав 47 очков. Третье место по итогам сезона дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона (отставание от дающего прямую путевку в Лигу чемпионов второго места, на котором находится московский "Локомотив", составляет четыре очка, ЦСКА опережает идущий четвертым "Краснодар", у которого два матча в запасе, на два очка). Беспроигрышная серия "Рубина" составляет четыре матча (две победы, две ничьи), клуб располагается на девятой строчке, имея в активе 34 очка.
В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко 16 июля в гостях сыграют с московским "Локомотивом", казанская команда в этот же день примет "Ростов". Обе игры были перенесены с 15 июля с целью получения возможности использования в матчах системы видеоассистента рефери (VAR).
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
Первый матч Слуцкого против ЦСКА после ухода
Перед матчем против "Рубина" болельщики ЦСКА активно следили за ходом игры "Локомотив" - "Уфа", в которой гости до 81-й минуты вели в счете, вышедший на замену перуанский форвард Джефферсон Фарфан в первой же игре после 14-месячной паузы, связанной с травмой и пандемией коронавируса, отметился голом. Этот результат осложнил армейцам борьбу за второе место и прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов сезона-2020/21. При этом красно-синие уже гарантировали себе участие в еврокубках, ниже пятого места, которое дает право на участие в квалификации Лиги Европы, они уже не опустятся. Перед началом матча зрителям на "ВЭБ-Арене" напомнили, что ЦСКА в 19-й раз подряд сыграют в еврокубках (такая серия является рекордной для российских клубов).
Воскресный матч стал первым для экс-главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого против бывшей команды, за период с 2009 по 2016 год он вместе с армейцами завоевал семь титулов, включая три чемпионства, после чего работал в английском клубе "Халл" и нидерландском "Витессе". Болельщики москвичей тепло поприветствовали бывшего наставника; фамилию Гончаренко фанаты проскандировали тише, чем его предшественника. Это во многом связано с тем, что белорусский специалист после поражения от "Зенита" (0:4) в середине июня уезжал на родину и не участвовал в подготовке команды к игре с "Динамо" (0:0). По сообщениям СМИ, он собирался уйти в отставку, но вернулся к исполнению своих обязанностей, после этого армейцы одержали победы над "Спартаком" (2:0), "Ахматом" (4:0) и "Оренбургом" (4:0).
Перед началом матча, когда команды уже выстроились на поле, на табло стадиона был показан ролик, посвященный 60-летию победы сборной СССР в финале первого в истории чемпионата Европы. Команда под руководством главного тренера Гавриила Качалина обыграла сборную Югославии в дополнительное время со счетом 2:1. В заявке чемпионской команды был один игрок ЦСКА, нападающий Герман Апухтин (он не провел на турнире ни одной минуты).
ЦСКА в матче против "Рубина" обходился без бывшего полузащитника казанцев Ильзата Ахметова, который восстанавливается после операции на плече, а также дисквалифицированных защитников Кирилла Набабкина и Игоря Дивеева; при этом в заявку вошли Дзагоев и форвард Илья Шкурин, которые пропускали предыдущие игры из-за травм. Клуб из столицы Татарстана прибыл в Москву без травмированных игрока обороны Силвие Бегича и полузащитника Вячеслава Подберезкина, который является капитаном команды. Гончаренко из-за дисквалификаций внес коррективы в линию обороны ЦСКА (на поле появились Вадим Карпов и Виктор Васин). Слуцкий не стал менять состав, который принес его команде победу над "Краснодаром" в предыдущем туре.
Игра началась в 18:30 мск, когда температура опустилась до комфортных плюс 24 градусов. Болельщики расположились на каждой из четырех трибун. Не все из них соблюдали социальную дистанцию, несмотря на то, что на секторах было очень много свободных мест. Диктор неоднократно напоминал зрителям о необходимости соблюдения социальной дистанции и ношения масок и перчаток, но многие игнорировали эту информацию.
Сам матч проходил с подавляющим преимуществом ЦСКА. Армейцы создали большое количество моментов у ворот Юрия Дюпина, но не могли реализовать их. На исходе часа игры с фанатской трибуны раздался одинокий крик в адрес Слуцкого, суть его сводилась к тому, что бывший главный тренер должен помочь армейцам в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Почти сразу же "Рубин" пропустил, в третьем матче подряд голом отметился Чалов. В конце матча после просмотра видеоповтора был назначен пенальти в ворота ЦСКА, который реализовал Марков, армейцы упустили возможность приблизиться к "Локомотиву" и за два тура до конца отстают от красно-зеленых на четыре очка.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|58-15
|66
|2
|Локомотив
|28
|14
|9
|5
|38-28
|51
|3
|ЦСКА
|28
|13
|8
|7
|40-27
|47
|4
|Краснодар
|26
|12
|9
|5
|42-28
|45
|5
|Ростов
|28
|12
|8
|8
|44-48
|44
|6
|Уфа
|28
|8
|13
|7
|22-23
|37
|7
|Динамо
|27
|9
|8
|10
|24-29
|35
|8
|Урал
|27
|9
|8
|10
|35-46
|35
|9
|Рубин
|28
|8
|10
|10
|17-26
|34
|10
|Арсенал
|28
|10
|4
|14
|34-40
|34
|11
|Сочи
|28
|8
|9
|11
|40-33
|33
|12
|Спартак
|28
|9
|6
|13
|30-32
|33
|13
|Ахмат
|28
|7
|10
|11
|27-39
|31
|14
|Тамбов
|28
|8
|4
|16
|34-39
|28
|15
|Крылья Советов
|28
|7
|6
|15
|30-40
|27
|16
|Оренбург
|28
|6
|6
|16
|26-48
|24