Гендиректор ФК "Локомотив" Кикнадзе заявил, что у него нет конфликта с болельщиками

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе заявил, что у него нет конфликта с болельщиками железнодорожников. Об этом он рассказал на стихийной встрече с болельщиками после матча 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Уфой" (1:1).

Как и на предыдущих домашних матчах, на 20-й минуте наиболее активные фанаты "Локомотива" покинули стадион в знак протеста против решения руководства клуба расстаться с главным тренером Юрием Семиным.

"Моя претензия заключается в том, что нет поддержки команды. Меня не раздражает, когда в мой адрес в рамках корректности звучат призывы оставить клуб, - болельщики на это имеют полное право, - сказал Кикнадзе. - У меня конфликта с болельщиками нет, у болельщиков есть конфликт со мной. Все покажет игра: если игра покажет, что я был прав, разумные люди поймут, что я правильно все сделал".

С 1 июня главным тренером команды является Марко Николич. Под его руководством "Локомотив" в шести матчах одержал две победы, остальные игры завершились вничью.