Чалов: футболисты ЦСКА сделают все, чтобы побороться за Лигу чемпионов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба ЦСКА сделают все от себя зависящее, чтобы победить в двух оставшихся играх Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и побороться за право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Об этом журналистам заявил нападающий ЦСКА Федор Чалов.

В воскресенье ЦСКА дома сыграл вничью с казанским "Рубином" в 28-м туре РПЛ (1:1), Чалов сумел отличиться в третьем матче подряд. Армейцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, которое дает право на участие в квалификации Лиги чемпионов. Отставание от идущего вторым "Локомотива" составляет четыре очка, занимающий четвертое место "Краснодар" проигрывает армейцам два очка ("Краснодар" провел на два матча меньше).

"Могли забить и в первом, и во втором тайме, - сказал Чалов. - Забили первый гол и отдали инициативу, из-за этого пропустили мяч, после начали играть, но не хватило времени".

"Если честно, изнутри это не ощущалось, - отметил футболист, отвечая на вопрос о том, отошла ли команда от плана на предыдущие матчи и решила ли активнее сыграть с первых минут. - Играли как и предыдущие три матча. Хотели забить в первом тайме, были моменты, хотели реализовывать".

Форвард прокомментировал игру команды после возвращения главного тренера Виктора Гончаренко. После поражения от "Зенита" (0:4) в середине июня Гончаренко уезжал на родину и не участвовал в подготовке команды к игре с "Динамо" (0:0), затем он вернулся, и в четырех матчах ЦСКА набрал 10 очков. "Все ребята расслабились, и мы стали получать удовольствие во всех матчах. С коленом все нормально, замена не из-за этого (форвард покинул поле на 79-й минуте - прим. ТАСС), это тренерский ход", - добавил игрок.

"Шансы на Лигу чемпионов? Мы боремся за самые высокие места, сделаем все, чтобы победить в двух оставшихся играх и не будем отталкиваться от соперника, будем получать удовольствие", - заключил Чалов.