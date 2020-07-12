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Футбол в России

Чалов: футболисты ЦСКА сделают все, чтобы побороться за Лигу чемпионов

За два тура до конца отставание ЦСКА от идущего вторым "Локомотива" составляет четыре очка, "Краснодар", проведший на два матча меньше, армейцы опережают на два очка

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба ЦСКА сделают все от себя зависящее, чтобы победить в двух оставшихся играх Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и побороться за право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Об этом журналистам заявил нападающий ЦСКА Федор Чалов.

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В воскресенье ЦСКА дома сыграл вничью с казанским "Рубином" в 28-м туре РПЛ (1:1), Чалов сумел отличиться в третьем матче подряд. Армейцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, которое дает право на участие в квалификации Лиги чемпионов. Отставание от идущего вторым "Локомотива" составляет четыре очка, занимающий четвертое место "Краснодар" проигрывает армейцам два очка ("Краснодар" провел на два матча меньше).

"Могли забить и в первом, и во втором тайме, - сказал Чалов. - Забили первый гол и отдали инициативу, из-за этого пропустили мяч, после начали играть, но не хватило времени".

"Если честно, изнутри это не ощущалось, - отметил футболист, отвечая на вопрос о том, отошла ли команда от плана на предыдущие матчи и решила ли активнее сыграть с первых минут. - Играли как и предыдущие три матча. Хотели забить в первом тайме, были моменты, хотели реализовывать".

Форвард прокомментировал игру команды после возвращения главного тренера Виктора Гончаренко. После поражения от "Зенита" (0:4) в середине июня Гончаренко уезжал на родину и не участвовал в подготовке команды к игре с "Динамо" (0:0), затем он вернулся, и в четырех матчах ЦСКА набрал 10 очков. "Все ребята расслабились, и мы стали получать удовольствие во всех матчах. С коленом все нормально, замена не из-за этого (форвард покинул поле на 79-й минуте - прим. ТАСС), это тренерский ход", - добавил игрок.

"Шансы на Лигу чемпионов? Мы боремся за самые высокие места, сделаем все, чтобы победить в двух оставшихся играх и не будем отталкиваться от соперника, будем получать удовольствие", - заключил Чалов.

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