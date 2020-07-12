"Валенсия" с Черышевым в составе в большинстве проиграла "Леганесу" в чемпионате Испании

ТАСС, 12 июля. "Валенсия" на выезде уступила "Леганесу" со счетом 0:1 в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
Единственный мяч в игре с пенальти забил Рубен Перес (18-я минута). На 53-й минуте матча защитник "Леганеса" Хонатан Сильва получил прямую красную карточку и покинул поле, а на 59-й минуте игрок гостей Даниэль Парехо не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар. Футболист "Валенсии" и сборной России Денис Черышев вышел на замену на 64-й минуте матча.
"Валенсия" идет на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе 50 очков, "Леганес" поднялся на 18-ю строчку, набрав 32 очка. В следующем туре "Валенсия" 16 июля примет "Эспаньол", "Леганес" в этот же день на выезде сыграет с "Атлетиком".
В других матчах игрового дня "Эйбар" в гостях обыграл "Эспаньол" со счетом 2:0, а "Атлетик" на выезде оказался сильнее "Леванте" (2:1).
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|35
|24
|8
|3
|64-21
|80
|2
|Барселона
|36
|24
|7
|5
|80-36
|79
|3
|Атлетико
|36
|17
|15
|4
|48-26
|66
|4
|Севилья
|35
|17
|12
|6
|51-34
|63
|5
|Вильярреал
|35
|17
|6
|12
|57-45
|57
|6
|Хетафе
|35
|14
|11
|10
|43-34
|53
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|13
|12
|11
|41-32
|51
|8
|Реал Сосьедад
|35
|15
|6
|14
|53-46
|51
|9
|Валенсия
|36
|12
|12
|12
|45-52
|50
|10
|Гранада
|35
|14
|8
|13
|45-42
|50
|11
|Осасуна
|36
|12
|12
|12
|42-51
|48
|12
|Леванте
|36
|12
|7
|17
|43-51
|43
|13
|Бетис
|36
|10
|11
|15
|47-56
|41
|14
|Вальядолид
|36
|8
|15
|13
|29-40
|39
|15
|Эйбар
|36
|10
|9
|17
|36-51
|39
|16
|Сельта
|36
|7
|15
|14
|35-46
|36
|17
|Алавес
|35
|9
|8
|18
|32-53
|35
|18
|Леганес
|36
|9
|11
|18
|26-49
|32
|19
|Мальорка
|35
|9
|5
|21
|37-59
|32
|20
|Эспаньол
|36
|5
|9
|22
|27-57
|24