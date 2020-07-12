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Футбол в Испании

"Валенсия" с Черышевым в составе в большинстве проиграла "Леганесу" в чемпионате Испании

Встреча завершилась со счетом 0:1

ТАСС, 12 июля. "Валенсия" на выезде уступила "Леганесу" со счетом 0:1 в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.

Единственный мяч в игре с пенальти забил Рубен Перес (18-я минута). На 53-й минуте матча защитник "Леганеса" Хонатан Сильва получил прямую красную карточку и покинул поле, а на 59-й минуте игрок гостей Даниэль Парехо не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар. Футболист "Валенсии" и сборной России Денис Черышев вышел на замену на 64-й минуте матча.

"Валенсия" идет на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе 50 очков, "Леганес" поднялся на 18-ю строчку, набрав 32 очка. В следующем туре "Валенсия" 16 июля примет "Эспаньол", "Леганес" в этот же день на выезде сыграет с "Атлетиком".

В других матчах игрового дня "Эйбар" в гостях обыграл "Эспаньол" со счетом 2:0, а "Атлетик" на выезде оказался сильнее "Леванте" (2:1).

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Реал Мадрид35248364-2180
2Барселона36247580-3679
3Атлетико361715448-2666
4Севилья351712651-3463
5Вильярреал351761257-4557
6Хетафе3514111043-3453
7Атлетик Бильбао3613121141-3251
8Реал Сосьедад351561453-4651
9Валенсия3612121245-5250
10Гранада351481345-4250
11Осасуна3612121242-5148
12Леванте361271743-5143
13Бетис3610111547-5641
14Вальядолид368151329-4039
15Эйбар361091736-5139
16Сельта367151435-4636
17Алавес35981832-5335
18Леганес369111826-4932
19Мальорка35952137-5932
20Эспаньол36592227-5724

 

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