"Валенсия" с Черышевым в составе в большинстве проиграла "Леганесу" в чемпионате Испании

ТАСС, 12 июля. "Валенсия" на выезде уступила "Леганесу" со счетом 0:1 в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.

Единственный мяч в игре с пенальти забил Рубен Перес (18-я минута). На 53-й минуте матча защитник "Леганеса" Хонатан Сильва получил прямую красную карточку и покинул поле, а на 59-й минуте игрок гостей Даниэль Парехо не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар. Футболист "Валенсии" и сборной России Денис Черышев вышел на замену на 64-й минуте матча.

"Валенсия" идет на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе 50 очков, "Леганес" поднялся на 18-ю строчку, набрав 32 очка. В следующем туре "Валенсия" 16 июля примет "Эспаньол", "Леганес" в этот же день на выезде сыграет с "Атлетиком".

В других матчах игрового дня "Эйбар" в гостях обыграл "Эспаньол" со счетом 2:0, а "Атлетик" на выезде оказался сильнее "Леванте" (2:1).

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.