СМИ: "Барселона" приостановила переговоры с "Интером" по нападающему Мартинесу

ТАСС, 13 июля. Президент испанской "Барселоны" Хосеп Бартомеу рассказал, что клуб приостановил переговоры по переходу футболиста итальянского "Интера" Лаутаро Мартинеса. Комментарий Бартомеу приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.com.

Из-за ограниченного бюджета во время пандемии коронавируса руководство каталонского клуба не намерено выплачивать отступные за аргентинского нападающего в размере €111 млн.

"Предстоящее трансферное окно будет совершенно другим. Большие клубы будут ограничены из-за финансовых проблем, но "Барселона" все равно всегда является одним из главных действующих лиц на трансферном рынке. В случае с Лаутаро приговоры сейчас приостановлены. Мы общались с представителями "Интера" пару недель назад и подождем окончания сезона, чтобы оценить ситуацию", - заявил Бартомеу.

В текущем сезоне 22-летний Мартинес провел 38 матчей за миланский клуб, забил 17 мячей и отдал пять голевых передач. До "Интера" он представлял аргентинский "Расинг".

За два тура до окончания чемпионата Испании "Барселона" идет второй в турнирной таблице, набрав в 36 матчах 79 очков. Лидирует с 80 очками мадридский "Реал", у которого имеется матч в запасе. Также каталонцы проведут 8 августа ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи".