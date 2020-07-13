Морозов: шесть случаев заражения коронавирусом выявлено среди игроков клубов КХЛ

ТАСС, 13 июля. На данный момент коронавирус подтвержден у шести игроков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

Имена заразившихся хоккеистов не называются.

"Мы уже сообщали о том, что заболевание выявлено у двух игроков "Северстали", также положительными оказались результаты тестов одного игрока "Спартака" и трех хоккеистов "Торпедо", - сказал Морозов. - С двусторонней пневмонией в больнице лежит игрок "Амура", двое живших с ним в одном номере игроков изолированы, при этом с остальными хоккеистами команды контактов не было. Отмечу, что у всех троих отрицательный результат анализа на коронавирус".

Новый сезон КХЛ планируется начать 2 сентября. В настоящее время клубы КХЛ выходят из отпуска, проходят медицинское обследование и начинают подготовку к старту сезона. Прошлый сезон КХЛ был приостановлен и впоследствии досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.