НХЛ выявила 30 случаев заражения COVID-19 по итогам второй стадии возобновления сезона

ТАСС, 13 июля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) сообщила о 30 случаях заражения игроков по итогам второй стадии возобновления сезона-2019/20. Об этом говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Всего среди 600 игроков, приступивших ко второй стадии, было проведено 4 934 теста на наличие заболевания, были выявлены 30 положительных результатов. Также НХЛ известно о 13 случаях заражения среди игроков, не участвовавших во второй стадии возобновления турнира. Все игроки прошли самоизоляцию после выявления заражения.

Третья стадия началась в понедельник. В ходе нее НХЛ также будет регулярно предоставлять информацию о количестве зараженных, не сообщая клубную принадлежность игроков.

Ранее портал The Athletic сообщил о многочисленных случаях заражения коронавирусом в "Сент-Луисе", где играют российские форварды Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, команда приостановила тренировки до понедельника. Инфекция выявлена у нападающего "Торонто" Остона Мэттьюса и пяти игроков "Тампы".

В субботу стало известно, что текущий сезон НХЛ возобновится 1 августа. Регулярный сезон НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.