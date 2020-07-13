"Севилья" завоевала путевку в групповой этап футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 13 июля. Испанский футбольный клуб "Севилья" гарантировал себе право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Это произошло благодаря поражению "Вильярреала" в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании с "Реал Сосьедадом" со счетом 1:2.

У победителей голы забили Жозе Виллиан (61-я минута) и Диего Льоренте (75), у проигравших отличился Санти Касорла (85).

"Вильярреал" набрал 57 очков в 36 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, лишившись шансов за два тура до конца первенства догнать идущую на четвертой позиции "Севилью" (66 очков в 36 играх). Пятое место дает право на участие в групповом этапе Лиги Европы. "Реал Сосьедад" идет седьмым, имея в активе 54 очка после 36 встреч, на данный момент клуб находится в зоне квалификационного раунда Лиги Европы.

В следующем туре "Вильярреал" в гостях сыграет с мадридским "Реалом", а "Реал Сосьедад" на домашнем поле примет "Севилью". Обе встречи пройдут 16 июля.

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.