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Футбол в Англии

Очередное тестирование выявило один случай заражения коронавирусом в клубах АПЛ

Всего за 13 тестирований было выявлено 20 положительных случаев

ТАСС, 13 июля. Один случай заражения коронавирусом выявлен по результатам 13-го тестирования в футбольных клубах Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Тестирование, которое проводилось с 6 по 12 июля, прошел 2 071 человек. Имя и клубная принадлежность заразившегося не сообщается.

Представители клубов сдают тесты дважды в неделю, всего был проведен 18 351 тест, 20 дали положительный результат.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Досрочное чемпионство за семь туров до конца впервые за 30 лет оформил "Ливерпуль".

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