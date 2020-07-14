Совет баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдет во вторник в ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Заседание совета баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдет во вторник. Основными темами повестки станут обсуждение состава участников, формат и регламент предстоящего сезона.

Предстоящее заседание будет примечательным. Оно пройдет в онлайн-формате, а местом проведения станет офис ТАСС на Тверском бульваре в Москве.

Как подчеркнул президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, предстоящий совет будет первой конференцией среди всех спортивных организаций после начала пандемии, которая пройдет в режиме онлайн. "Рады, что совет пройдет в ТАСС, с которым мы давно сотрудничаем", - подчеркнул Кущенко.

На заседании будут присутствовать почетный президент лиги Сергей Иванов, генеральный директор Илона Корстин и Кущенко. Руководители клубов, руководство Российской федерации баскетбола (РФБ) и федераций участвующих иностранных команд присоединятся по видеосвязи. После окончания заседания Иванов, Кущенко и Корстин примут участие в пресс-конференции, которая также пройдет в онлайн-режиме. Трансляция будет доступна на сайте ТАСС и в группе Пресс-центра ТАСС в Facebook.

Новый сезон может начаться раньше

27 марта лига объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион не будет определен. Как ранее рассказал Кущенко ТАСС, новый сезон может начаться раньше привычного срока - во второй половине сентября. "Есть идея, и это мы будем обсуждать с клубами, начать сезон пораньше. Может быть, на пару недель - где-то во второй половине сентября, мы все очень долго живем без баскетбола", - сказал Кущенко.

Уже известно, что в сезоне-2020/21 сыграют 13 команд и директорат Единой лиги ВТБ получил необходимые гарантии от всех участников. Как признавался в июне ТАСС Иванов, несмотря на сложные коронавирусные времена, планку для участников руководство лиги понижать не будет. "Нас интересуют две основные вещи: наличие зала, соответствующего современным критериям как по зрителям, так и с точки зрения телевизионного показа, а также финансовые гарантии. Не обещания губернаторов, нужны железобетонные банковские гарантии бюджета клуба, если они есть, то все нормально", - сказал Иванов.

"Пандемия не заставила нас понизить планку требований к клубам. Уверен, что у всего есть свой конец, если не будет второй волны, то к сентябрю пандемия спадет. Конечно, я второй волны не ожидаю, но не могу исключать ее появления", - добавил почетный президент лиги.

Единая лига ВТБ - баскетбольный турнир, основанный в 2008 году. Она объединяет клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Польши и Эстонии.