Тесты на коронавирус двух игроков клубов НБА дали положительный результат

ТАСС, 14 июля. Тесты двух игроков клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), находящихся на тренировочной базе в Орландо, дали положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба профсоюза игроков НБА.

Сообщается, что в тестировании, которое проходило в момент прибытия команд в Орландо (7 июля), приняли участие 322 баскетболиста, выявили двух заразившихся. Они помещены на карантин за пределами тренировочного лагеря.

Всего 19 игроков клубов НБА на данный момент заражены коронавирусом. Баскетболисты остаются на самоизоляции до тех пор, пока не будут соответствовать всем медицинским требованиям протокола по возобновлению сезона НБА.

Лига приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20 с датой возобновления 31 июля. Турнир доиграют 22 команды из 30. Некоторые клубы уже приступили к тренировкам на добровольной основе в Disney World (Орландо, штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.