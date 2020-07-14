Клуб НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" заключил контракт с Сорокиным до конца текущего сезона

С 13 по 15 июля клубы НХЛ имеют право заключать контракты новичков с задрафтованными ранее игроками. По новому коллективному соглашению, которое было принято в ночь на 11 июля, хоккеисты смогут тренироваться с командой уже в этом сезоне, но не смогут выйти на лед. Главным плюсом такого правила для игроков является тот факт, что заключение соглашения позволит спалить год контракта новичка, максимальная сумма которого составляет $0,925 млн в год.

ТАСС, 14 июля. Российский голкипер Илья Сорокин подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" до конца текущего сезона. Об этом на своей странице в Twitter сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Согласно регламенту, контракт новичка с 24-летним спортсменом нельзя подписать более чем на один сезон. Таким образом, россиянин уже со следующего сезона сможет подписать выгодное для себя соглашение.

Сорокин является воспитанником новокузнецкого "Металлурга", из которого в 2014 году перешел в московский ЦСКА. В составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19. Всего в КХЛ он провел 313 матчей, одержав 184 победы в основное время, в среднем отражая 93,2% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,62. Сорокин является победителем Олимпийских игр 2018 года, также на его счету три бронзовые награды чемпионатов мира.

Сорокин был выбран "Айлендерс" в третьем раунде драфта 2014 года под общим 78-м номером. Также за клуб выступает другой российский голкипер Семен Варламов.