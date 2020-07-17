Более 200 врачей Центра спортивной медицины ФМБА помогли в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Более двухсот врачей Центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) приняли участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу на пресс-конференции рассказал руководитель Центра спортивной медицины и реабилитации ФМБА Андрей Жолинский.

В связи с пандемией коронавируса с середины марта по май в России отменялись спортивные мероприятия и тренировочные сборы.

"Когда начинался год, мы не ожидали, что нам надо будет готовиться не к соревнованиям, - сказал он. - Все мы столкнулись с работой с новой инфекцией. В нашем центре был подготовлен список из порядка 200 добровольцев. Многие ребята пошли работать. Все, кто здесь присутствует, работали в красной зоне".

В число этих специалистов вошли врачи по спортивной медицине, массажисты.