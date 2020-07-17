Международный день бокса пройдет в онлайн-формате 22 июля

ТАСС, 17 июля. Международный день бокса, который пройдет 22 июля, будет организован в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

"С 2019 года День бокса официально признан в 204 странах - участницах AIBA (Международной ассоциации бокса). На протяжении последних трех лет день бокса проходил на Красной площади в Москве, но в этом году из-за эпидемиологической обстановки в стране и мире было принято решение провести его онлайн. В этом году День бокса в нашей стране пройдет под слоганом "Сильнее, чем вчера", который стал девизом для всех боксеров во время пандемии", - говорится в сообщении.

В течение всего дня на официальной странице Федерации бокса России в социальной сети "ВКонтакте" будет организован показ самых значимых моментов в отечественном боксе за прошедший год, а также будут осуществляться прямые эфиры с участием известных боксеров и спортивных деятелей. Отмечается, что 22 июля будет организован флешмоб, который будет проходить под хештегом #boxingeverywhere - спортсмены будут боксировать с тенью на фоне достопримечательностей своих городов, передавая эстафету атлетам из других государств.