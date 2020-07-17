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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ перенесен из Воронежа в Москву

Турнир пройдет с 10 по 14 августа

ТАСС, 17 июля. Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Москве, а не в Воронеже, как было изначально запланировано. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Турнир пройдет с 10 по 14 августа.

Перенос произошел после сообщения от департамента физической культуры и спорта Воронежской области об ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе. Письмо с соответствующей информацией было в пятницу получено Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ.

Марафонские соревнования в рамках национального первенства, которые должны были пройти в Воронеже 24-25 августа, отложены на неопределенный срок.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
ММА
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