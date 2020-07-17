Гол Головина помог "Монако" обыграть "Серкль Брюгге" в товарищеском матче

ТАСС, 17 июля. "Монако" победил в гостях бельгийский клуб "Серкль Брюгге" в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились Виссам Бен-Йеддер (5-я минута) и полузащитник сборной России Александр Головин (8).

Российский голкипер Антон Митрюшкин, находящийся на просмотре в "Монако", вышел на поле на 34-й минуте и был замен на 61-й. В конце июня он покинул швейцарский "Сьон".

Чемпионат Франции сезона-2019/20 не был доигран из-за пандемии коронавируса. Победителем был признан ПСЖ. "Монако" по итогам 28 туров шел на девятом месте, в чемпионате Головин провел 25 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Первый тур чемпионата Франции по футболу сезона-2020/21 пройдет с 22 по 23 августа.