СМИ: бывший тренер "Баварии" Нико Ковач возглавит "Монако"

ТАСС, 18 июля. Хорват Нико Ковач в ближайшее время подпишет контракт с футбольным клубом "Монако", выступающим в чемпионате Франции. Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

По информации источника, 48-летний тренер подпишет с клубом долгосрочный контракт. На посту главного тренера он должен заменить испанца Роберта Морено, об отставке которого клуб объявит в ближайшее время.

В составе монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин, президентом клуба является российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев. Прошедший сезон, который был досрочно завершен в апреле из-за пандемии коронавируса, команда закончился на девятом месте в турнирной таблице.

Ковач с апреля 2018 года по ноябрь 2019 года возглавлял "Баварию", под его руководством команда стала чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка Германии. Ранее он был главным тренером "Айнтрахта", с которым в 2018 году выиграл Кубок Германии, обыграв в финале "Баварию". С 2013 по 2015 год Ковач возглавлял сборную Хорватии, а ранее работал помощником главного тренера в австрийском "Зальцбурге".