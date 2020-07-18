Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии "Формулы-1"

ТАСС, 18 июля. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации третьего этапа чемпионата мира в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии.

Лучший круг Хэмилтон проехал за 1 минуту 13,447 секунды. Британец в седьмой раз стал победителем квалификации этапа в Венгрии, всего на его счету 90 поул-позиций. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,107), третье - канадец Лэнс Стролл из "Рейсинг Пойнт" (+0,930).

Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" стартует с 17-го места, его партнер по команде француз Пьер Гасли стал в квалификации десятым.

Гонка состоится в воскресенье, начало - 16:10 мск.

Из-за пандемии коронавируса календарь сезона 2020 года претерпел существенные изменения. На данный момент руководство "Формулы-1" подтвердило проведение первых 10 этапов. Гран-при России в Сочи состоится 25-27 сентября.