{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Футболист "Ростова" Байрамян принял решение выступать за сборную Армении

За молодежную сборную России полузащитник провел семь матчей
Хорен Байрамян Артем Гусев/ФК "Ростов"/ТАСС
Описание
Хорен Байрамян
© Артем Гусев/ФК "Ростов"/ТАСС

ТАСС, 18 июля. Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян будет выступать за сборную Армении. Об этом сообщает Федерация футбола Армении.

28-летний Байрамян присоединится к составу сборной во время предстоящего сбора в рамках подготовки к новому розыгрышу Лиги наций УЕФА, который стартует в сентябре.

"Очень горд, что буду играть за сборную своей родной страны. Я и моя семья очень счастливы, что все это наконец-то стало реальностью. С нетерпением жду, когда наконец надену майку сборной Армении", - сказал Байрамян.

Полузащитник родился в Армении. За молодежную сборную России Байрамян провел семь матчей, отметившись одним голом. Он с 2011 года выступает за "Ростов", также футболист играл на правах аренды в волгоградском "Роторе", астраханском "Волгаре" и казанском "Рубине". В текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги он провел 25 игр, в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

Теги
Армения
Формула-1
Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии "Формулы-1"
Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" стал 17-м
Читать полностью