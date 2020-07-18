Бывший баскетболист сборной Украины и "Автодора" Ботичев умер в возрасте 46 лет

ТАСС, 18 июля. Бывший игрок российского баскетбольного клуба "Автодор" и сборной Украины Андрей Ботичев умер на 47-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба саратовского клуба.

"Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, полученной на территории дома в Донецке. Баскетбольный клуб "Автодор" скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного", - сообщается на сайте "Автодора".

Ботичев выступал за "Автодор" с 1999 по 2002 год. Также на его счету выступления за "Донецк", донецкий "Шахтер" и "Азовмаш" из Мариуполя, в составе которого баскетболист стал чемпионом Украины и вышел в финал Еврокубка FIBA.