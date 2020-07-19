"Милан" разгромил "Болонью" в матче чемпионата Италии по футболу

В составе победителей мячи забили Алексис Салемакерс (10-я минута), Хакан Чалханоглу (24), Исмаэль Беннасер (49), Анте Ребич (57) и Давиде Калабрия (90+2). У проигравших отличился Такэхиро Томиясу (44). Салемакерс стал вторым бельгийцем в истории "Милана", который забивал в чемпионате страны за клуб. Первым был Эрик Геретс в 1983 году.

"Милан" не проигрывает уже восемь матчей подряд в чемпионате (шесть побед, две ничьи), клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 56 очков. Серия без побед "Болоньи" составляет четыре матча (два поражения и две ничьи), команда располагается на 10-м месте, имея в активе 43 очка. В следующем туре миланский клуб 21 июля на выезде сыграет с "Сассуоло", "Болонья" в этот же день в гостях встретится с "Аталантой".

В другом матче игрового дня "Верона" на своем поле сыграла вничью с "Аталантой" (1:1), а "Кальяри" дома в меньшинстве разошелся миром с "Сассуоло" со счетом 1:1.

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.