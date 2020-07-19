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Футбол в Италии

"Милан" разгромил "Болонью" в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 5:1

ТАСС, 19 июля. "Милан" дома со счетом 5:1 обыграл "Болонью" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей мячи забили Алексис Салемакерс (10-я минута), Хакан Чалханоглу (24), Исмаэль Беннасер (49), Анте Ребич (57) и Давиде Калабрия (90+2). У проигравших отличился Такэхиро Томиясу (44). Салемакерс стал вторым бельгийцем в истории "Милана", который забивал в чемпионате страны за клуб. Первым был Эрик Геретс в 1983 году.

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"Милан" не проигрывает уже восемь матчей подряд в чемпионате (шесть побед, две ничьи), клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 56 очков. Серия без побед "Болоньи" составляет четыре матча (два поражения и две ничьи), команда располагается на 10-м месте, имея в активе 43 очка. В следующем туре миланский клуб 21 июля на выезде сыграет с "Сассуоло", "Болонья" в этот же день в гостях встретится с "Аталантой".

В другом матче игрового дня "Верона" на своем поле сыграла вничью с "Аталантой" (1:1), а "Кальяри" дома в меньшинстве разошелся миром с "Сассуоло" со счетом 1:1.

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус33245470-3577
2Интер33218472-3471
3Аталанта34218594-4471
4Лацио33216668-3569
5Рома331761061-4457
6Милан341681053-4356
7Наполи331581053-4453
8Сассуоло341391263-5848
9Верона3411121142-4245
10Болонья3411101348-5743
11Кальяри3410121249-5042
12Парма331171545-4740
13Фиорентина339121241-4539
14Сампдория331151742-5438
15Торино331141841-6037
16Удинезе33991531-4636
17Дженоа33791740-6330
18Лечче33781841-7429
19Брешия33562230-7021
20СПАЛ33542423-6219

 

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