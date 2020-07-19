"Милан" разгромил "Болонью" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 19 июля. "Милан" дома со счетом 5:1 обыграл "Болонью" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе победителей мячи забили Алексис Салемакерс (10-я минута), Хакан Чалханоглу (24), Исмаэль Беннасер (49), Анте Ребич (57) и Давиде Калабрия (90+2). У проигравших отличился Такэхиро Томиясу (44). Салемакерс стал вторым бельгийцем в истории "Милана", который забивал в чемпионате страны за клуб. Первым был Эрик Геретс в 1983 году.
"Милан" не проигрывает уже восемь матчей подряд в чемпионате (шесть побед, две ничьи), клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 56 очков. Серия без побед "Болоньи" составляет четыре матча (два поражения и две ничьи), команда располагается на 10-м месте, имея в активе 43 очка. В следующем туре миланский клуб 21 июля на выезде сыграет с "Сассуоло", "Болонья" в этот же день в гостях встретится с "Аталантой".
В другом матче игрового дня "Верона" на своем поле сыграла вничью с "Аталантой" (1:1), а "Кальяри" дома в меньшинстве разошелся миром с "Сассуоло" со счетом 1:1.
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|33
|24
|5
|4
|70-35
|77
|2
|Интер
|33
|21
|8
|4
|72-34
|71
|3
|Аталанта
|34
|21
|8
|5
|94-44
|71
|4
|Лацио
|33
|21
|6
|6
|68-35
|69
|5
|Рома
|33
|17
|6
|10
|61-44
|57
|6
|Милан
|34
|16
|8
|10
|53-43
|56
|7
|Наполи
|33
|15
|8
|10
|53-44
|53
|8
|Сассуоло
|34
|13
|9
|12
|63-58
|48
|9
|Верона
|34
|11
|12
|11
|42-42
|45
|10
|Болонья
|34
|11
|10
|13
|48-57
|43
|11
|Кальяри
|34
|10
|12
|12
|49-50
|42
|12
|Парма
|33
|11
|7
|15
|45-47
|40
|13
|Фиорентина
|33
|9
|12
|12
|41-45
|39
|14
|Сампдория
|33
|11
|5
|17
|42-54
|38
|15
|Торино
|33
|11
|4
|18
|41-60
|37
|16
|Удинезе
|33
|9
|9
|15
|31-46
|36
|17
|Дженоа
|33
|7
|9
|17
|40-63
|30
|18
|Лечче
|33
|7
|8
|18
|41-74
|29
|19
|Брешия
|33
|5
|6
|22
|30-70
|21
|20
|СПАЛ
|33
|5
|4
|24
|23-62
|19