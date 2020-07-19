Гвардиола: "Манчестер Сити" провалил первый тайм полуфинала Кубка Англии с "Арсеналом"

ТАСС, 19 июля. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что команда провалила первый тайм полуфинального матча Кубка Англии по футболу против лондонского "Арсенала". Комментарий Гвардиолы приводит "Газета.Ru" со ссылкой на британскую вещательную корпорацию Би-би-си.

В субботу "Арсенал" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 2:0 и вышел в финал. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли".

"Мы играли плохо, все просто, - сказал Гвардиола. - Футболисты "Арсенала" здорово сыграли в первом тайме, мы же оказались к этому не готовы. Мы были хуже во всем, вплоть до угловых и вводов мяча из аута. Мы не играли в первом тайме, а старались продержаться, поэтому проиграли "Арсеналу".

"Если бы мы сыграли в первом тайме так, как планировали, и действовали с большей страстью, как это было во втором тайме, возможно, результат был бы другим, но нам не удалось это сделать. Можно проиграть встречу, но то, каким образом это произошло, особенно в первом тайме, огорчает нас", - заключил главный тренер "Манчестер Сити".

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился эмоциями от матчей недели (в среду "Арсенал" в матче национального первенства победил досрочно выигравший чемпионство "Ливерпуль" со счетом 2:1). "Мы действительно счастливы, нам удалось обыграть, возможно, две сильнейшие команды в Европе. Одна из важнейших составляющих матчей на "Уэмбли" - атмосфера, к сожалению, болельщикам пока нельзя приходить на стадион. Мы скучаем по фанатам, хотели разделить с ними на стадионе эту победу, но я уверен, что они насладились игрой у экранов телевизоров".

В финале "Арсенал" сыграет с победителем матча "Манчестер Юнайтед" - "Челси", который состоится в воскресенье. Финальная игра пройдет 1 августа. В случае победы в Кубке Англии "Арсенал", занимающий 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии за два тура до конца, завоюет прямую путевку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона ("Челси" и "Манчестер Юнайтед" уже обеспечили себе участие в еврокубках в следующем сезоне).