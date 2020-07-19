Шесть из 13 аккредитованных WADA лабораторий, закрытых из-за пандемии, возобновили работу

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Шесть аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторий из 13, которые весной временно прекратили свою деятельность из-за пандемии коронавируса, возобновили работу. Об этом сообщили ТАСС в WADA.

К 22 апреля количество временно закрытых из-за пандемии лабораторий возросло до 13 - в Гаване, Анкаре, Лос-Анджелесе, Монреале, Рио-де-Жанейро, Дохе, Барселоне, Бухаресте, Лондоне, Мадриде, Париже, Риме и Блумфонтейне (ЮАР).

К настоящему времени возобновили деятельность лаборатории в Монреале (с 27 апреля), Париже (14 мая), Риме (27 мая), Барселоне (8 июня), Лондоне (15 июня) и Лос-Анджелесе (13 июня). Закрытыми пока остаются семь лабораторий.

В официальном списке WADA находятся 30 лабораторий, из которых четыре ранее приостановили деятельность или временно были лишены аккредитаций по причинам, не связанным с распространением коронавируса. Это лаборатории в Хельсинки, Афинах, Нью-Дели и Бангкоке.

Московская антидопинговая лаборатория была лишена аккредитации WADA в ноябре 2015 года из-за многочисленных махинаций, которые совершались ее прежним руководителем Григорием Родченковым. Все пробы российских спортсменов, взятые на территории РФ, в настоящее время проверяются в зарубежных лабораториях.