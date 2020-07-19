Чемпион Олимпиады-80 по борьбе Ушкемпиров поделился воспоминаниями об Играх в Москве

Спортсмен из Казахстана стал победителем турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 48 кг

НУР-СУЛТАН, 19 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Караман/. Победа на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве навсегда останется в памяти борца греко-римского стиля Жаксылыка Ушкемпирова из Казахстана. Об этом он рассказал ТАСС. Ушкемпиров отметил, что путь к победе на Олимпиаде не был для него простым и быстрым. Еще в школьные годы он начал заниматься казахстанской национальной борьбой курес, позже добавились тренировки по боксу. Кроме того, много времени он уделял плаванию, благодаря чему развил хорошую выносливость и укрепил легкие.

"После окончания школы я поступил в Семипалатинский ветеринарный институт. Мне необходимо было сдать зачет по лыжному спорту, а поскольку я вырос на юге, в Джамбульской области (ныне Жамбылская область - прим. ТАСС), то на лыжах никогда не стоял", - рассказал он. Преподаватель физкультуры предложил Ушкемпирову попробовать силы в борцовском поединке, в котором будущему олимпийскому чемпиону удалось одержать победу. После этого он стал регулярно заниматься борьбой и вскоре достиг больших успехов, включая призовые места на чемпионатах республики и СССР. Затем его включили и в состав сборной Советского Союза. Подготовка к Играм была напряженной Как отметил прославленный борец, подготовка к Олимпийским играм была напряженной, все спортсмены были прекрасно подготовлены и любой из них мог попасть на Игры. Сборы же проходили не только на территории Казахской ССР, но и в Подмосковье. "На меня большое впечатление произвела Москва в 1980 году, особенно Олимпийская деревня", - поделился Ушкемпиров.

Собеседник агентства рассказал, что по результатам жеребьевки его первым соперником на Олимпиаде оказался румынский борец Константин Александру. "Он уже был трехкратным чемпионом мира, так что для меня схватка с ним стала неприятным сюрпризом. После боя некоторое время не мог прийти в себя, все силы отдал", - подчеркнул спортсмен. Всего же Ушкемпиров провел на Олимпиаде четыре поединка и завоевал золотую медаль в весовой категории до 48 кг. Говоря о своих чувствах в момент победы, борец отметил, что испытывал гордость за свой народ и за страну в целом. "Нас так воспитывали, понимаете", - добавил он. "Олимпийские игры в Москве никогда не забуду. У меня потом были и другие победы, но золото на Олимпиаде - это особые чувства", - отметил 69-летний Ушкемпиров. Фильм о борце В конце декабря 2019 года в Казахстане прошла премьера художественного фильма "Жаксылык", посвященного жизни и профессиональным достижениям Ушкемпирова. Как рассказали в киностудии "Казахфильм", основные съемки спортивной драмы прошли в Усть-Каменогорске, Алма-Ате и Алма-Атинской области. Ключевые сцены Олимпийских игр 1980 года были сняты в талдыкорганском Дворце спорта "Жастар", а также на стадионе "Динамо" в столице Белоруссии. Олимпийскую деревню частично снимали в белорусском Республиканском центре олимпийской подготовки "Стайки". "Хороший фильм получился. Это рассказ о том, как я жил, как боролся - простая история. Я вообще люблю простоту во всем", - сказал Ушкемпиров. XXII Олимпийские игры в Москве Летние Олимпийские игры прошли в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Часть соревнований проводилась в других городах Советского Союза: в Таллине стартовали парусные регаты, в Киеве, Ленинграде и Минске состоялись предварительные игры футбольного турнира, в подмосковных Мытищах на стрельбище "Динамо" прошли соревнования по пулевой стрельбе. На них было разыграно 203 комплекта медалей в 21 виде спорта. В соревнованиях приняло участие более 5,2 тыс. спортсменов.