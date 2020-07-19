Роберт Морено покинул пост главного тренера ФК "Монако"

ТАСС, 19 июля. Футбольный клуб "Монако", выступающий в чемпионате Франции, объявил об уходе с поста главного тренера команды испанского специалиста Роберта Морено. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Наши пути расходятся раньше, чем ожидалось, но я хотел бы поблагодарить Роберта Морено за то, что он принял вызов, - сказал вице-президент "Монако" Олег Петров. - Вместе со своими сотрудниками Роберто приложил все усилия для того, чтобы сделать команду лучше с присущим ему энтузиазмом и самоотдачей. Я желаю ему всего наилучшего в будущем".

Морено 42 года, он впервые работал в должности главного тренера на клубном уровне. Ранее он работал помощником главного тренера в итальянской "Роме", испанской "Сельте", а также сборной Испании, в 2019 году он возглавлял национальную сборную страны.

В составе клуба выступает российский полузащитник Александр Головин, который перешел в "Монако" летом 2018 года, подписав пятилетний контракт. Первый матч в новом сезоне "Монако" проведет 23 августа дома против "Реймса".