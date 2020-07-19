Вратарь ФК "Спартак-2" Алексеев заразился коронавирусом

ТАСС, 19 июля. Тест на коронавирус голкипера московского футбольного клуба "Спартак-2" Александра Алексеева дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Инфекция у голкипера была выявлена во время прохождения углубленного медицинского обследования в одной из клиник Москвы. В настоящий момент Алексеев находится дома на карантине.

Отмечается, что на тренировочной базе главной команды "Спартака" в Тарасовке в настоящий момент проводится плановая дезинфекция помещений в рамках подготовки к заезду первой команды на подготовительный сбор перед новым сезоном.

18-летний Алексеев является воспитанником "Спартака". Ранее он выступал за команды академии московского клуба, а с сезона-2019/20 стал привлекаться к играм "Спартака-2", участвующего в турнире команд, составленных из игроков не старше 20 лет. Алексеев провел два матча в этом первенстве, оба раза сыграв на ноль. Вратарь имеет опыт выступления в составе юношеских сборных России различных возрастов.