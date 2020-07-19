Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Второе место занял нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, третье - финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Лучший круг в гонке показал Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" финишировал 12-м, его партнер по команде француз Пьер Гасли не смог добраться до финиша из-за технических проблем.

ТАСС, 19 июля. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии.

Перед стартом гонки во время установочного круга Ферстаппен вылетел с трассы, повредив болид, но механики австрийской команды сумели за считанные минуты исправить все повреждения, позволив нидерландцу принять участие в гонке.

Хэмилтон вышел в лидеры личного зачета, набрав 63 очка после трех Гран-при, на втором месте находится Боттас (58), на третьем - Ферстаппен (33). Квят занимает 16-ю позицию, набрав одно очко. В Кубке конструкторов "Мерседес" упрочил лидерство, имея на счету после трех этапов 121 очко, ближайшим преследователем немецкой команды является "Ред Булл" (55). "Альфа Таури" с семью очками занимает седьмое место.

Хэмилтон в восьмой раз выиграл Гран-при Венгрии и повторил рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед на одном этапе - немец восемь раз побеждал во Франции. Всего на счету Хэмилтона 86 побед в "Формуле-1", рекорд "королевских гонок" принадлежит Шумахеру (91).

Календарь сезона претерпел серьезные изменения в связи с пандемией коронавируса, на данный момент руководство "Формулы-1" подтвердило проведение 10 этапов. Всего же планируется организовать 15-18 гонок, российский Гран-при пройдет 25-27 сентября. В Венгрию гонщики прилетели из Австрии, где прошли два стартовых этапа. Следующий этап пройдет на британской трассе "Сильверстоун" с 31 июля по 2 августа.