Российская команда G-Drive Racing стала третьей в стартовой гонке европейской серии Ле-Ман

ТАСС, 19 июля. Российская команда G-Drive Racing показала третий результат в стартовой гонке европейской серии Ле-Ман - "4 часа Ле-Кастелле". Отставание от победителя составило 21,146 секунды.

Гонщиками российской команды в новом сезоне являются Роман Русинов, Миккель Йенсен и Ник де Врис.

Первое место занял экипаж британской команды United Autosports, второе время показали пилоты французской команды Graff (+17,004).

В квалификации G-Drive Racing показала второй результат.

"За последние месяцы я истосковался по гонкам, наконец-то сезон стартует. В преддверии первого этапа мы провели в Ле-Кастелле тесты, собрали много полезной информации и полностью готовы к долгожданному гоночному уик-энду. С моими новыми напарниками - Миккелем Йенсеном и Ником де Врисом, мы приложим все силы, чтобы подтвердить статус сильнейшей команды", - заявил перед началом гонки журналистам Русинов, комментарий которого приводит пресс-служба G-Drive Racing.

Следующий этап европейской серии Ле-Ман пройдет с 7 по 9 августа в бельгийском Спа-Франкоршаме.