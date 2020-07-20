"Сельта" сохранила место в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 20 июля. "Сельта" в гостях сыграла вничью с "Эспаньолом" со счетом 0:0 в заключительном, 38-м туре чемпионата Испании по футболу.
"Сельта" набрала 37 очков и заняла 17-е место по итогам сезона. "Леганес", сыгравший дома вничью с досрочно ставшим чемпионом "Реалом" (Мадрид) со счетом 2:2, стал 18-м (36 очков) и вылетел во второй дивизион.
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов, который выступает за клуб на правах аренды, пропустил встречу из-за травмы. В текущем сезоне 30-летний игрок принял участие в 14 матчах чемпионата и забил по голу в ворота "Реала" и "Барселоны" (оба матча завершились со счетом 2:2). На скамейке запасных "Эспаньола" остался 20-летний российский защитник Роман Тугаринов. Россиянин проживает в Испании с четырех лет и до нынешнего сезона выступал за академию "Барселоны".
Чемпионом страны досрочно стал мадридский "Реал", который набрал 87 очков. Второе место заняла "Барселона" (82), третье - мадридский "Атлетико" (70), четвертое - "Севилья" (70), все команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Лучшим бомбардиром сезона стал капитан "Барселоны" Лионель Месси, который забил 25 мячей, он в седьмой раз подряд стал лучшим снайпером сезона чемпионата Испании, установив рекордное достижение. Пятое место занял "Вильярреал" (60), шестым стал "Реал Сосьедад" (56), оба клуба сыграют в групповом этапе Лиги Европы. "Реал Сосьедад" опередил ставшую седьмой "Гранаду" за счет лучшей разницы мячей ("+8" у "Реал Сосьедад" и "+7" у "Гранады"). "Гранада" начнет выступление в квалификации Лиги Европы со второго раунда, клуб впервые пробился в еврокубки.
Высший дивизион, помимо "Леганеса", покинули "Мальорка" и "Эспаньол" (впервые с 1993 года). "Валенсия", в составе которой выступает российский полузащитник Денис Черышев, заняла девятую строчку (53). В следующем сезоне в высшем дивизионе сыграют "Кадис" (впервые за 14 лет) и "Уэска" (спустя год после вылета). Третий участник определится по итогам плей-офф, в котором выступят команды, занявшие места с третьего по шестое по итогам сезона во втором дивизионе.
Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса и возобновился 11 июня. Все матчи проводились с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Команды на время возобновленной части чемпионата получили право делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|38
|26
|9
|3
|70-25
|87
|2
|Барселона
|38
|25
|7
|6
|86-38
|82
|3
|Атлетико
|38
|18
|16
|4
|51-27
|70
|4
|Севилья
|38
|19
|13
|6
|54-34
|70
|5
|Вильярреал
|38
|18
|6
|14
|63-49
|60
|6
|Реал Сосьедад
|38
|16
|8
|14
|56-48
|56
|7
|Гранада
|38
|16
|8
|14
|52-45
|56
|8
|Хетафе
|38
|14
|12
|12
|43-37
|54
|9
|Валенсия
|38
|14
|11
|13
|46-53
|53
|10
|Осасуна
|38
|13
|13
|12
|46-54
|52
|11
|Атлетик Бильбао
|38
|13
|12
|13
|41-38
|51
|12
|Леванте
|38
|14
|7
|17
|47-53
|49
|13
|Вальядолид
|38
|9
|15
|14
|32-43
|42
|14
|Эйбар
|38
|11
|9
|18
|39-56
|42
|15
|Бетис
|38
|10
|11
|17
|48-60
|41
|16
|Алавес
|38
|10
|9
|19
|34-59
|39
|17
|Сельта
|38
|7
|16
|15
|37-49
|37
|18
|Леганес
|38
|8
|12
|18
|30-51
|36
|19
|Мальорка
|38
|9
|6
|23
|40-65
|33
|20
|Эспаньол
|38
|5
|10
|23
|27-58
|25