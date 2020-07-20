"Сельта" сохранила место в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу

"Сельта" набрала 37 очков и заняла 17-е место по итогам сезона. "Леганес", сыгравший дома вничью с досрочно ставшим чемпионом "Реалом" (Мадрид) со счетом 2:2, стал 18-м (36 очков) и вылетел во второй дивизион.

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов, который выступает за клуб на правах аренды, пропустил встречу из-за травмы. В текущем сезоне 30-летний игрок принял участие в 14 матчах чемпионата и забил по голу в ворота "Реала" и "Барселоны" (оба матча завершились со счетом 2:2). На скамейке запасных "Эспаньола" остался 20-летний российский защитник Роман Тугаринов. Россиянин проживает в Испании с четырех лет и до нынешнего сезона выступал за академию "Барселоны".

Чемпионом страны досрочно стал мадридский "Реал", который набрал 87 очков. Второе место заняла "Барселона" (82), третье - мадридский "Атлетико" (70), четвертое - "Севилья" (70), все команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Лучшим бомбардиром сезона стал капитан "Барселоны" Лионель Месси, который забил 25 мячей, он в седьмой раз подряд стал лучшим снайпером сезона чемпионата Испании, установив рекордное достижение. Пятое место занял "Вильярреал" (60), шестым стал "Реал Сосьедад" (56), оба клуба сыграют в групповом этапе Лиги Европы. "Реал Сосьедад" опередил ставшую седьмой "Гранаду" за счет лучшей разницы мячей ("+8" у "Реал Сосьедад" и "+7" у "Гранады"). "Гранада" начнет выступление в квалификации Лиги Европы со второго раунда, клуб впервые пробился в еврокубки.

Высший дивизион, помимо "Леганеса", покинули "Мальорка" и "Эспаньол" (впервые с 1993 года). "Валенсия", в составе которой выступает российский полузащитник Денис Черышев, заняла девятую строчку (53). В следующем сезоне в высшем дивизионе сыграют "Кадис" (впервые за 14 лет) и "Уэска" (спустя год после вылета). Третий участник определится по итогам плей-офф, в котором выступят команды, занявшие места с третьего по шестое по итогам сезона во втором дивизионе.

Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса и возобновился 11 июня. Все матчи проводились с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Команды на время возобновленной части чемпионата получили право делать по пять замен.