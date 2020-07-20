Тренер "Урала-2" Матвеев будет готовить основную команду к матчу РПЛ с "Локомотивом"

ТАСС, 20 июля. Юрий Матвеев, возглавляющий екатеринбургский "Урал-2", будет готовить основную команду к матчу заключительного тура сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива". Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

В воскресенье после поражения от "Химок" (1:3) в полуфинале Олимп - Кубка России пост главного тренера "Урала" покинул Дмитрий Парфенов. Как сообщает пресс-служба, вместе с Парфеновым команду покинут его помощники - Юрий Ковтун и Андрей Данилов.

"Готовить команду к матчу заключительного тура Российской премьер-лиги против "Локомотива" будет главный тренер "Урала-2" Юрий Матвеев", - говорится в сообщении. Матвееву 53 года, в качестве игрока он выступал за "Уралмаш", "Зенит", "Торпедо", ЦСКА. Всю тренерскую карьеру он провел в системе "Урала".

Парфенов поблагодарил команду, всех сотрудников клуба за совместную работу на протяжении двух лет. "Отдельное спасибо хочу сказать нашим болельщикам, которые всегда искренне поддерживали команду и не оставляли ее даже после самых обидных поражений, мы всегда чувствовали поддержку трибун, - сказал Парфенов. - Я покидаю "Урал", но хочу сказать, что теперь у этого клуба стало как минимум на одного болельщика больше. Всегда буду переживать за команду и надеюсь, что ее ждут впереди много новых побед".

Матч "Урал" - "Локомотив" пройдет 22 июля. Перед заключительным туром "Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице с 35 очками в активе.