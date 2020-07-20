Музыканты перепели песни Олимпиады-80 для проекта Музея Москвы

"Сорок лет назад, 19 июля 1980 года, в Москве открылись Игры XXII Олимпиады. Это 5 миллионов зрителей, 36 мировых рекордов и труд полумиллиона человек, участвовавших в подготовке. Две летние недели 1980 года стали последней по-настоящему триумфальной страницей в истории СССР. К юбилею игр мы попросили московских музыкантов перепеть знакомые с детства олимпийские песни, а также открыли выставку в первом корпусе Провиантских складов", - говорится в сообщении.

ТАСС, 20 июля. Музей Москвы попросил московских музыкантов перепеть знакомые с детства олимпийские песни. В проекте "Олимпийский трибьют" приняли участие Евгения Борзых, Виктор Глазунов, Евгений Горбунов и другие, сообщает пресс-служба музея в понедельник.

В проекте приняли участие Евгения Борзых (СПБЧ), Дима Мидборн ("Интурист"), Евгений Горбунов ("Интурист", Glintshake), Виктор Глазунов ("Интурист", "Бигуди", Playtronica), Poko Cox (Poko Cox, "Поехали"). Музыканты исполнили композиции "До свидания, Москва!" Льва Лещенко и "Олимпиада" Тыниса Мяги, а также кавер-версию песни "Темп" Софии Ротару. Авторами идеи "Олимпийского трибьюта" выступили Максим Сергеев (группа "Бигуди") и Александра Хейфец (Музей Москвы).

Также в рамках проекта в первом корпусе Музея Москвы 17 июля открылась экспозиция "Символы Олимпиады. К 40-летию Олимпийских игр в Москве". "Советская плакатная графика известна на весь мир. Работы отечественных плакатистов по красоте могут потягаться с многими работами признанных мастеров поп-арта и абстракционизма. Специально для "Символов Олимпиады" мы отобрали 35 постеров, посвященных видам спорта и дружбе народов", - добавили в музее.

На плакатах, вошедших в экспозицию, изображены олимпийский мишка, состязания по бегу, прыжкам, плаванию, стрельбе из лука, игра в баскетбол и другие символы олимпиады. Также в музее можно увидеть факел Олимпийского огня, флаг Олимпиады-80, рукопись официального перевода гимна, выполненного Робертом Рождественским, фоторепортаж с места событий.