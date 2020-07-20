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КХЛ

Олимпийский чемпион Прохоркин перешел в клуб КХЛ "Металлург"

Соглашение с 26-летним российским нападающим рассчитано на два года

ТАСС, 20 июля. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" подписал контракт с нападающим Николаем Прохоркиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 26-летним российским нападающим рассчитано на два года.

В сезоне-2019/2020 Прохоркин выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Лос-Анджелес", проведя 43 матча и набрав 14 очков (4 шайбы и 10 передач).

Ранее он играл за ЦСКА, уфимский "Салават Юлаев" и петербургский СКА, с которым в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина. В КХЛ сыграл в 385 встречах, в которых набрал 216 очков (104+112). В 2018 году он стал олимпийским чемпионом.

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