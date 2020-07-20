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КХЛ

Ковалев рассчитывает на хорошую посещаемость матчей клуба КХЛ "Куньлунь" в Мытищах

Тренер надеется, что игры привлекут внимание китайской диаспоры в Москве

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" Алексей Ковалев надеется на хорошую посещаемость игр команды после ее переезда в Мытищи. Об этом он рассказал ТАСС.

На прошлой неделе стало известно, что "Куньлунь" уведомил КХЛ о намерении проводить домашние матчи в сезоне-2020/21 на "Арене-Мытищи".

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"Будем надеяться на хорошую посещаемость. Арена находится недалеко от Москвы, там любят хоккей, тем более в том месте, где раньше была команда КХЛ, - сказал Ковалев. - Надеемся, что посещаемость со временем будет больше, когда власти все разрешат. Постараемся вернуть интерес к хоккею, вернуть болельщиков на трибуны, и это все будет зависеть от того, как команда будет играть, какой хоккей показывать".

Тренер надеется, что матчи "Куньлуня" привлекут внимание китайской диаспоры в Москве. "Я думаю, китайцы будут ходить на матчи, так как сейчас уже есть больше понимания о хоккее и интереса к нему. Тем более Олимпиада (2022 года в Пекине - прим. ТАСС) на носу, думаю, немало китайских болельщиков мы увидим", - отметил он.

20 сентября 2016 года "Куньлунь" установил антирекорд посещаемости матчей КХЛ - 550 зрителей в Шанхае на матче с "Нефтехимиком".

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