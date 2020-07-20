Дворкович уверен, что через год FIDE будет объединять 200 стран

Международный день шахмат отмечается ежегодно с 1966 года 20 июля. В этот день в 1924 году была создана FIDE.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович выразил надежду, что через год членами организации будут 200 стран. Об этом он заявил во время совместного онлайн-мероприятия FIDE и ООН "Шахматы для выздоровления", приуроченного к Международному дню шахмат.

"FIDE исполнилось 96 лет, так что мы уже не молоды, - сказал Дворкович. - Мы уже достаточно взрослые и сильные. Сейчас мы объединяем 195 национальных шахматных федераций, то есть вплотную приблизились к 200. И я уверен, что в следующем июле, когда мы будем отмечать очередной день рождения, нас будет приблизительно столько".

"Но это не просто числа, за ними стоят тысячи и миллионы людей по всему миру, которые любят шахматы. Игра в шахматы доставляет людям радость, развивает их интеллект, позволяет совершенствовать новые навыки, включая логическое мышление, которое позволяет анализировать происходящее вокруг", - добавил он.

Во время выступления Дворкович также отметил важность включения шахмат в программу школьного образования.