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Шахматные турниры

Костенюк проиграла Ушениной в Суперфинале женского онлайн-турнира по быстрым шахматам

Встреча завершилась со счетом 14,5:13,5 в пользу украинки

ТАСС, 20 июля. Россиянка Александра Костенюк уступила украинке Анне Ушениной в Суперфинале женского турнира по быстрым шахматам Women's Speed Chess Championship. Соревнования проходили в онлайн-режиме.

Встреча завершилась со счетом 14,5:13,5 в пользу Ушениной. Исход матча решился в последней партии Суперфинала.

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Турнир состоял из четырех этапов с участием 21 шахматистки. Каждая из них выступала в трех из четырех этапов и набирала зачетные очки в соответствии с занятым местом. Две участницы, набравшие наибольшую сумму очков, вышли в Суперфинал.

Костенюк набрала 24 балла, Ушенина - 22, при этом столько же очков было на счету российской шахматистки Валентины Гуниной. Украинка вышла в Суперфинал благодаря дополнительным показателям.

Костенюк является 12-й чемпионкой мира. Ушенина выиграла мировой титул первой среди шахматисток из Украины, став 14-й чемпионкой мира.

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