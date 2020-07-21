Слушания исков лишенных лицензий тренеров Никитина и Головина к ВФЛА пройдут 1 сентября

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Судебные заседания по искам тренеров по спортивной ходьбе Сергея Никитина и Вячеслава Головина, поданным в Хамовнический суд Москвы против Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за отзывы тренерских лицензий, перенесены на 1 сентября из-за необходимости получения судом позиции ВФЛА. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Наталья Юхарева.
"Суд принял решение отложить слушания по обоим делам до 1 сентября, - отметила Юхарева. - Причиной переноса стали заявления истцов, которые считают, что ВФЛА нарушила процедуру лишения их лицензий, не пригласив на заседание президиума. Эти тренеры также считают, что не было никаких оснований лишать их лицензий. Суд предложил ВФЛА дать комментарии на приведенные истцами аргументы и отложил слушания на первый день осени".
Первоначально слушания должны были пройти 1 апреля, но из-за введенного в Москве режима самоизоляции они неоднократно переносились. Последний раз слушания проходили 20 июля.
В октябре 2019 года у Никитина и Головина, которые представляют Мордовию, были отозваны лицензии, так как по два воспитанника каждого из тренеров в течение 2019 года были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Под руководством Никитина выступали отстраненные ранее за допинг Екатерина Медведева и Сергей Бакулин, Головин тренировал Бакулина и Марию Пономареву. Согласно положению ВФЛА по лицензированию тренеров, специалисты, не имеющие лицензию, не могут быть включены в заявочный лист команды в должности тренера во время проведения соревнований календаря ВФЛА, а также не могут быть указаны в стартовых или итоговых протоколах соревнований.