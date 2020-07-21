Слушания исков лишенных лицензий тренеров Никитина и Головина к ВФЛА пройдут 1 сентября

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Судебные заседания по искам тренеров по спортивной ходьбе Сергея Никитина и Вячеслава Головина, поданным в Хамовнический суд Москвы против Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за отзывы тренерских лицензий, перенесены на 1 сентября из-за необходимости получения судом позиции ВФЛА. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Наталья Юхарева.

"Суд принял решение отложить слушания по обоим делам до 1 сентября, - отметила Юхарева. - Причиной переноса стали заявления истцов, которые считают, что ВФЛА нарушила процедуру лишения их лицензий, не пригласив на заседание президиума. Эти тренеры также считают, что не было никаких оснований лишать их лицензий. Суд предложил ВФЛА дать комментарии на приведенные истцами аргументы и отложил слушания на первый день осени".