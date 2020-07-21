Двадцать случаев заражения коронавирусом зафиксировано в ХК "Авангард"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Тесты на коронавирусную инфекцию 20 игроков и сотрудников клуба "Авангард", выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба омской команды.

"С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус, - заявил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков. - Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала, всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек, все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет. Отмечу, что подтвержденными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведет Роспотребнадзор. За состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба, для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки".

Ранее пресс-служба "Авангарда" сообщала, что коронавирус был обнаружен у нападающего команды Сергея Шумакова. Он не принимал участия в тренировках и сразу же был изолирован от команды. Также ранее московский "Спартак" и подмосковный клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Динамо" приостановили проведение тренировок из-за обнаружения коронавируса у игроков и сотрудников команд.

13 июля президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что выявлено шесть случаев заражения коронавирусом среди игроков лиги.

В прошедшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за коронавируса, "Авангард" занял третье место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф омский клуб уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом в серии 2-4. Новый сезон КХЛ планируется начать 2 сентября.