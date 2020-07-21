WADA продолжает проверку легкоатлетов, тренировавшихся у наказанного за допинг Салазара

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает проверку легкоатлетов, которые работали под руководством дисквалифицированного за нарушения антидопинговых правил американского тренера Альберто Салазара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

Антидопинговое агентство США (USADA) в октябре 2019 года дисквалифицировало Салазара на четыре года, наказанию также подвергся врач Джеффри Браун, который работал с ним в тренировочном центре в Орегоне. При этом допинговых дел в отношении легкоатлетов, с которыми сотрудничал Салазар, открыто не было.

"Независимый отдел разведки и расследований WADA в соответствии с обязательствами, взятыми в ноябре 2019 года, находится в контакте с USADA с целью изучения расследования по делу Салазара, - сказали в WADA. - WADA располагает материалами этого расследования и в настоящее время рассматривает их. Для нас остаются открытыми все варианты, включая вариант запроса сохранившихся образцов для повторного тестирования".

В ходе расследования USADA установило, что Салазар и Браун хранили и распространяли среди легкоатлетов запрещенное вещество на основе L-карнитина, повышающее работоспособность и уровень тестостерона спортсменов. Кроме того, в своей работе они применяли запрещенные методы.

Салазар с 2011 по 2017 год тренировал четырехкратного олимпийского чемпиона британца Мо Фару. В этот период легкоатлет четыре раза завоевал золотые медали Олимпийских игр в беге на 5 тыс. и 10 тыс. метров, шесть раз стал чемпионом мира и пять раз - чемпионом Европы. Зимой исполнительный руководитель Британского антидопингового агентства (UKAD) Николь Сапстед в интервью изданию The Telegraph заявила о нежелании предоставлять WADA пробы мочи и крови легкоатлета, если не будет достоверных доказательств того, что они могут содержать запрещенные вещества. При этом WADA тогда заявило, что с подобной просьбой в UKAD не обращалось.

Салазар и Браун оспорили дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS), рассмотрение апелляций должно пройти в ноябре.