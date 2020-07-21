Болельщикам в Грузии разрешат посещать футбольные матчи с соблюдением социальной дистанции

ТБИЛИСИ, 21 июля. /ТАСС/. Межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии по борьбе с коронавирусом принял решение разрешить болельщикам посещать стадионы и смотреть футбольные матчи. Об этом во вторник заявил президент Федерации футбола Грузии (ФФГ) Леван Кобиашвили на брифинге после заседания совета.

"Через несколько дней болельщики будут допущены [на стадион], однако это не будет происходить хаотично, - сказал Кобиашвили. - Важным является соблюдение всех тех запретов и стандартов, установленных по сей день. Болельщиков будут запускать с соблюдением дистанции. Не будет массового скопления людей".

По его словам, при входе на стадион стюарды будут проверять температуру болельщиков. В случае, если у кого-то она окажется повышенной, человека не впустят на стадион. Чемпионат Грузии по футболу возобновился 25 июня.

В Грузии из-за пандемии коронавируса с 21 марта по 22 мая действовал режим ЧП. Кроме того, с 21:00 до 06:00 действовал комендантский час. Республика с 18 марта ввела запрет на въезд иностранцев, а с 21 марта прекратила авиасообщение со всеми государствами. По последним данным, в республике выявлены 1 049 случаев заражения коронавирусом, еще 41 гражданин Грузии с инфекцией доставлен на родину из-за рубежа.